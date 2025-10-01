Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 18:22

Забудьте о дорогой химии: универсальная паста для уборки своими руками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Химия для уборки часто дорога и полна лишних добавок. Между тем сделать эффективное средство можно из простых продуктов, которые есть почти на каждой кухне. Универсальная паста справляется с пятнами и жиром не хуже покупных аналогов.

Основой служит пищевая сода: она прекрасно очищает и устраняет запахи. Чтобы усилить эффект, к ней добавляют немного лимонного сока — он растворяет жир и придает свежий аромат. Для густоты используют жидкое мыло или гель для мытья посуды, но в небольшом количестве. Все компоненты перемешиваются до состояния пасты и перекладываются в баночку. Такой смесью удобно чистить раковину, плиту, кафель и даже столешницы. Она безопасна для здоровья, не оставляет химического запаха и стоит в десятки раз дешевле готовых средств. А самое приятное — готовится паста всего за пару минут и всегда под рукой.

Ранее сообщалось о способах быстро и эффективно убраться на кухне. Вот несколько простых советов, которые помогут вам справиться с беспорядком всего за 10 минут.

