21 августа 2025 в 11:33

Атака БПЛА по Воронежской области задержала 19 поездов по всей России

Сразу 19 поездов задерживаются из-за ночной атаки беспилотников по участку Россошь – Сохрановка в Воронежской области, передает пресс-служба РЖД. В Москву опаздывают поезда №11 из Анапы, №143 из Кисловодска, №125 из Новороссийска, №217 из Анапы, в Санкт-Петербург — №135 из Махачкалы и №49 из Кисловодска. В РЖД сообщают, что максимальное время задержки на утро 21 августа составляет около четырех часов.

Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около четырех часов, — сказано в сообщении.

Из Москвы с опозданием придут поезда №68 в Симферополь, №234 в Новороссийск, №144 в Кисловодск, №576 в Имеретинский Курорт, №114 в Краснодар и №20 в Ростов-на-Дону. Из Санкт-Петербурга задержаны два поезда — №246 в Ейск и №480 в Сухуми. Также опоздают рейсы №512 Воркута – Новороссийск, №547 Имеретинский Курорт – Белгород, №241 Анапа – Киров, №285 Новороссийск – Мурманск и №459 Адлер – Тамбов, отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что дежурными силами ПВО России в одном из районов на юге Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, однако при падении обломков повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Воронежская область
поезда
БПЛА
РЖД
