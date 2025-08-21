Атака БПЛА по Воронежской области задержала 19 поездов по всей России

Сразу 19 поездов задерживаются из-за ночной атаки беспилотников по участку Россошь – Сохрановка в Воронежской области, передает пресс-служба РЖД. В Москву опаздывают поезда №11 из Анапы, №143 из Кисловодска, №125 из Новороссийска, №217 из Анапы, в Санкт-Петербург — №135 из Махачкалы и №49 из Кисловодска. В РЖД сообщают, что максимальное время задержки на утро 21 августа составляет около четырех часов.

Максимальное время задержки поездов по состоянию на 06:35 мск составляет около четырех часов, — сказано в сообщении.

Из Москвы с опозданием придут поезда №68 в Симферополь, №234 в Новороссийск, №144 в Кисловодск, №576 в Имеретинский Курорт, №114 в Краснодар и №20 в Ростов-на-Дону. Из Санкт-Петербурга задержаны два поезда — №246 в Ейск и №480 в Сухуми. Также опоздают рейсы №512 Воркута – Новороссийск, №547 Имеретинский Курорт – Белгород, №241 Анапа – Киров, №285 Новороссийск – Мурманск и №459 Адлер – Тамбов, отметили в РЖД.

Ранее сообщалось, что дежурными силами ПВО России в одном из районов на юге Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, однако при падении обломков повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Минобороны России эти сведения не комментировало.