10 февраля 2026 в 12:30

В Кремле высказались о намеках Турции об атомном оружии

Песков: Россия рассчитывает на ответственное поведение стран «ядерного клуба»

Дмитрий Песков
Только ответственное поведение стран, обладающих ядерным оружием, позволит предотвратить глобальную гонку по его распространению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так представитель Кремля прокомментировал заявления из Анкары о ситуациях, в которых Турция посчитает возможным обзавестись атомным вооружением, передает ТАСС.

Считаем, что все страны «ядерного клуба» будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки, — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет следить за действиями Вашингтона после истечения ДСНВ. По словам дипломата, Москва будет действовать осторожно и не станет первой делать шаги к эскалации.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что оснований для начала переговоров с США о соглашении, которое могло бы заменить договор, в настоящее время нет. Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет о позиции Вашингтона, которая требует замены утратившего силу ДСНВ.

Дмитрий Песков
Россия
Турция
ядерные вооружения
