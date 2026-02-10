Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:14

«Не собираемся первыми»: Лавров озвучил действия РФ после истечения ДСНВ

Лавров: Россия будет пристально следить за действиями США после истечения ДСНВ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия будет следить за действиями Вашингтона после истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил НТВ глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, Москва будет действовать осторожно и не станет первой делать шаги к эскалации.

Будем очень внимательно следить за тем, как теперь, после формального отсутствия каких-либо ограничителей, будет действовать американская сторона. При этом будем с полной ответственностью относиться к этой ситуации, и не собираемся первыми делать шаги к эскалации, — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в настоящее время нет оснований для начала переговоров с США о соглашении, которое могло бы заменить ДСНВ. Российская сторона сожалеет, что Вашингтон не устраивают предыдущие договоренности, отметил он.

До этого постпред России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов выразил мнение, что США своим отказом продлить ДСНВ хотели избавиться от последнего инструмента, сдерживающего их возможности по наращиванию ядерного потенциала. Также он допустил, что Белый дом продолжит «набивать себе цену», пытаться втянуть Китай в переговорный процесс.

