Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 18:55

Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны

Оснований для начала переговоров с США о соглашении, которое могло бы заменить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в настоящее время нет, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет о позиции Вашингтона, которая требует замены утратившего силу ДСНВ, передает ТАСС.

На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса <...> политика США на российском направлении требует изменения к лучшему. Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога, а вот просто объявить о том, что старая нас не устраивает, а завтра мы начинаем переговоры о чем-то другом — так не получится, — констатировал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не видит смысла в обсуждении новой системы стратегической стабильности без участия союзников США — Великобритании и Франции. В Кремле уверены: учет совокупных ядерных потенциалов этих стран является необходимым условием для формирования будущих договоренностей в сфере безопасности.

