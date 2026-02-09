Рябков раскрыл, почему переговоры по новому ДСНВ невозможны Рябков: у России и США нет договоренностей по новому договору о вооружениях

Оснований для начала переговоров с США о соглашении, которое могло бы заменить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в настоящее время нет, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет о позиции Вашингтона, которая требует замены утратившего силу ДСНВ, передает ТАСС.

На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса <...> политика США на российском направлении требует изменения к лучшему. Когда это произойдет, тогда возникнут предпосылки для запуска соответствующего диалога, а вот просто объявить о том, что старая нас не устраивает, а завтра мы начинаем переговоры о чем-то другом — так не получится, — констатировал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия не видит смысла в обсуждении новой системы стратегической стабильности без участия союзников США — Великобритании и Франции. В Кремле уверены: учет совокупных ядерных потенциалов этих стран является необходимым условием для формирования будущих договоренностей в сфере безопасности.