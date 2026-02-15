Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 20:30

В России предложили усложнить жизнь «черным вдовам» бойцов СВО

Сенатор Гибатдинов предложил подключить родителей к борьбе с «черными вдовами»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Родителям погибших военнослужащих хотят дать возможность оспаривать браки детей в случае, если союз оказался фиктивным, пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова. В тексте говорится, что право на оспаривание будет сохраняться в течение полугода.

Законопроектом предусматривается расширение круга лиц, имеющих право требовать признания брака недействительным, за счет включения: близких родственников (отца и матери) погибшего супруга, чьи законные права и интересы нарушены в результате фиктивного брака, — сказано в документе.

Гибатдинов заявил о росте числа фиктивных браков и злоупотреблений в сфере наследования. По его словам, нередко один из супругов вступает в союз из корыстных побуждений, рассчитывая на получение материальной выгоды в случае возможной гибели второго участника союза.

Занимаются этим как корыстные одиночки, так и целые группы аферистов. Своими действиями черные вдовы и их подельники оскорбляют память героев, — подытожил он.

Ранее в Ульяновской области 38-летняя женщина имитировала беременность, чтобы женить на себе 60-летнего бойца СВО и получить право на выплаты. Ей удалось обмануть будущего супруга с помощью фиктивной справки о беременности, которая в итоге стала ключевым доказательством корыстного умысла местной жительницы.

