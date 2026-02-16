Зимняя Олимпиада — 2026
Запуск европейского завода по производству снарядов для Украины отложили

Guardian: BAE Systems на полгода отложила открытие завода снарядов для Киева

Артиллерийские снаряды Артиллерийские снаряды Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press
Ввод в эксплуатацию британского завода в Уэльсе по производству артиллерийских снарядов перенесен как минимум на шесть месяцев, сообщает The Guardian. Боеприпасы предназначены как для пополнения истощенных запасов армии Великобритании, так и для поставок Украине. Предприятие должно было заработать еще летом 2025 года.

Речь идет о высокотехнологичном заводе, принадлежащем оборонному гиганту BAE Systems. Изначально проект анонсировался как ключевой для наращивания оборонных мощностей. Ожидалось, что новое производство позволит увеличить выпуск снарядов калибра 155 мм в 16 раз по сравнению с текущими показателями.

В компании BAE Systems объяснили задержку корректировкой планов уже в процессе стройки. Руководство решило удвоить производственные мощности по сравнению с первоначальным проектом, чтобы увеличить объем производства 155-мм снарядов в 16 раз. В результате график работ сильно сместился.

В компании заверили, что строительно-монтажные работы завершены, и сейчас завод проходит этап тестирования и пусконаладки. При этом The Guardian обращает внимание на масштабы производства: даже после выхода на полную мощность Британия будет выпускать не более 80 тыс. снарядов в год.

Ранее стало известно, что правительство Японии решило примкнуть к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL. Токио будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.

Великобритания
Украина
оружие
производство
