16 февраля 2026 в 01:06

Российский боец в одиночку предотвратил гибель целого подразделения

МО РФ: ефрейтор Колотухин сбил FPV-дрон одним выстрелом и спас штурмовиков

FPV-дрон FPV-дрон Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ефрейтор Савва Колотухин, вооруженный штатным оружием, ликвидировал украинский FPV-дрон, сообщила пресс-служба Минобороны России. Беспилотник с прикрепленным снарядом уже был готов обстрелять российскую штурмовую группу.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в момент выдвижения штурмовиков на позиции. Колотухин первым заметил опасность и мгновенно среагировал.

Савва Колотухин немедленно доложил об обнаруженном квадрокоптере ВСУ на командный пункт, далее, используя штатное оружие, прицельными выстрелами уничтожил ее. Вражеский дрон взорвался в воздухе, недолетев до российской штурмовой группы, — говорится в сообщении.

После уничтожения угрозы ефрейтор продолжал координировать действия группы, которая после этого успешно захватила опорный пункт противника. Его бдительность позволила бойцам добраться до цели без потерь, зачистить укрепление и закрепиться на нем.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались зайти в тыл ВС России. Противник переоделся в форму российских военнослужащих. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

