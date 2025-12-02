Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Венесуэла — одно из самых безопасных и гостеприимных направлений для российских туристов, заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Калим Себастьян Дэлия. Он отметил, что гарантии создает продвинутый уровень двустороннего сотрудничества.

Российские туристы для нас — самые важные гости, и все государственные структуры Венесуэлы работают для обеспечения их комфорта и безопасности. Наш продвинутый уровень двустороннего сотрудничества гарантирует, что каждый россиянин будет чувствовать себя здесь как дома, под максимальной защитой и заботой, — рассказал Дэлия.

Турэксперт отметил, что сейчас это направление стремительно набирает популярность. По его словам, с начала августа было совершено уже девять регулярных рейсов.

Ранее сообщалось, что Россию в 2026 году могут посетить более 2 млн туристов из Китая благодаря отмене визового режима. В 2024 году Россию посетили 1,3 млн китайских туристов, из которых 300 тыс. прибыли по электронной визе, а 1 млн — в рамках безвизовых групповых туров.

