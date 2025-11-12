В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном Депутат Бессараб: нагрузка на работников во время больничного недопустима

Инициативу, разрешающую работать на больничном при сохранении дохода, не поддержат, поскольку нагрузка на сотрудников в этот период не допустима, заявила «Москве 24» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Реализация этой идеи, по ее мнению, грозит эксплуатацией сотрудников.

Как только мы примем это на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: «Товарищ, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет?». То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах, — предупредила Бессараб.

Она напомнила, что листок нетрудоспособности выписывают только в тех случаях, когда человеку требуется время для восстановления. Парламентарий добавила, что покой во время больничного нужен, в том числе тем, кто работает удаленно. В противном случае, несоблюдение предписаний врача чревато осложнениями заболевания.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что размер минимальной выплаты по больничному листу увеличат в 2026 году в связи с повышением МРОТ. Он напомнил, что последний показатель составит в следующем году 27 093 рубля.