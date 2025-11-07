Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:27

В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях

FT: США заложили антикитайские пункты в азиатских торговых соглашениях

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство США заложило «ядовитые пилюли» в недавно заключенные торговые соглашения со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Малайзией и Камбоджей), передает Financial Times. По словам аналитиков, таким образом Вашингтон намерен противодействовать Китаю.

Речь идет о добавлении в соглашения пунктов об условиях их расторжения. Они грозят односторонним расторжением, если эти страны подпишут конкурирующий пакт, ставящий под угрозу интересы Вашингтона.

Также Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом «настолько, насколько это возможно». По его словам, два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, — и сейчас об этом уже никто не говорит. Все было решено благодаря введению 100-процентных пошлин против Китая, объяснил Трамп.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что действия России произвели на мировое сообщество мощное впечатление.

США
Китай
Азия
соглашения
