В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях FT: США заложили антикитайские пункты в азиатских торговых соглашениях

Правительство США заложило «ядовитые пилюли» в недавно заключенные торговые соглашения со странами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Малайзией и Камбоджей), передает Financial Times. По словам аналитиков, таким образом Вашингтон намерен противодействовать Китаю.

Речь идет о добавлении в соглашения пунктов об условиях их расторжения. Они грозят односторонним расторжением, если эти страны подпишут конкурирующий пакт, ставящий под угрозу интересы Вашингтона.

Также Трамп во время завтрака с сенаторами-республиканцами назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом «настолько, насколько это возможно». По его словам, два месяца назад казалось, что весь мир столкнулся с серьезной проблемой в сфере редкоземельных элементов, — и сейчас об этом уже никто не говорит. Все было решено благодаря введению 100-процентных пошлин против Китая, объяснил Трамп.

