Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:06

В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Захарова назвала фантастикой сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публикация британской газеты Financial Times о встрече министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Нью-Йорке — это «фантастическая история, достойная Агаты Кристи», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие сообщения являются частью информационной войны против России.

Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи, — отметила Захарова.

По мнению дипломата, цель этой публикации — «пустить круги по воде». Она пояснила, что другие средства массовой информации уже начали «перепевать» эту статью.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что любые контакты госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет. Стороны до этого провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий.

Песков также отмечал, что публикации западных и украинских СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря российского лидера, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
публикации
СМИ
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.