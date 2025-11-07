В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Публикация британской газеты Financial Times о встрече министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря Марко Рубио в Нью-Йорке — это «фантастическая история, достойная Агаты Кристи», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такие сообщения являются частью информационной войны против России.

Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи, — отметила Захарова.

По мнению дипломата, цель этой публикации — «пустить круги по воде». Она пояснила, что другие средства массовой информации уже начали «перепевать» эту статью.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что любые контакты госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова стоит оценивать через официальные формулировки, а не через новости из газет. Стороны до этого провели телефонные переговоры, в которых обсудили шаги по реализации достигнутых между Москвой и Вашингтоном пониманий.

Песков также отмечал, что публикации западных и украинских СМИ о том, что Лавров якобы впал в немилость президента Владимира Путина, не соответствуют действительности. По словам пресс-секретаря российского лидера, глава внешнеполитического ведомства продолжает работать на посту.