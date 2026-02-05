В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей

Наиболее надежными и широко применяемыми льготами для многодетных семей являются федеральные налоговые вычеты и компенсации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, эти меры поддержки действуют по всей стране.

Наиболее надежными и широко применяемыми в регионах льготами для многодетных семей являются налоговые вычеты и фиксированные компенсации. Это прежде всего федеральные меры поддержки, которые действуют на всей территории страны и предоставляются практически автоматически после получения соответствующего статуса. В их число входят стандартный налоговый вычет по НДФЛ, который для многодетных родителей составляет 1,4 тыс. рублей на первого, 1,4 тыс. рублей на второго и 3 тыс. рублей на каждого последующего ребенка, — пояснил Панеш.

Он отметил, что в число таких гарантированных мер также входят значительные вычеты по налогам на имущество и землю, действие которых в 2026 году расширили. По его словам, не менее важной является ежемесячная компенсация части расходов на ЖКУ, размер которой на федеральном уровне начинается от 30%.

С 2026 года расширено действие имущественных льгот: семьи с тремя и более детьми могут уменьшить налоговую базу по налогу на имущество (на пять квадратных метров площади квартиры и семь квадратных метров площади дома за каждого ребенка) и по земельному налогу (на шесть соток участка), причем теперь эти вычеты распространяются и на детей до 23 лет, обучающихся очно. Еще одной гарантированной и востребованной мерой является ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее минимальный размер установлен федеральным законодательством на уровне 30%, а в некоторых регионах, таких как Московская область, эта скидка может достигать 50%, — резюмировал Панеш.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.