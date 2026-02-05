Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:39

В Госдуме назвали самые популярные льготы для многодетных семей

Депутат Панеш: многодетные семьи используют налоговые вычеты и компенсации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наиболее надежными и широко применяемыми льготами для многодетных семей являются федеральные налоговые вычеты и компенсации, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, эти меры поддержки действуют по всей стране.

Наиболее надежными и широко применяемыми в регионах льготами для многодетных семей являются налоговые вычеты и фиксированные компенсации. Это прежде всего федеральные меры поддержки, которые действуют на всей территории страны и предоставляются практически автоматически после получения соответствующего статуса. В их число входят стандартный налоговый вычет по НДФЛ, который для многодетных родителей составляет 1,4 тыс. рублей на первого, 1,4 тыс. рублей на второго и 3 тыс. рублей на каждого последующего ребенка, — пояснил Панеш.

Он отметил, что в число таких гарантированных мер также входят значительные вычеты по налогам на имущество и землю, действие которых в 2026 году расширили. По его словам, не менее важной является ежемесячная компенсация части расходов на ЖКУ, размер которой на федеральном уровне начинается от 30%.

С 2026 года расширено действие имущественных льгот: семьи с тремя и более детьми могут уменьшить налоговую базу по налогу на имущество (на пять квадратных метров площади квартиры и семь квадратных метров площади дома за каждого ребенка) и по земельному налогу (на шесть соток участка), причем теперь эти вычеты распространяются и на детей до 23 лет, обучающихся очно. Еще одной гарантированной и востребованной мерой является ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее минимальный размер установлен федеральным законодательством на уровне 30%, а в некоторых регионах, таких как Московская область, эта скидка может достигать 50%, — резюмировал Панеш.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что введение в России отцовского капитала будет стимулировать рождение третьих и последующих детей. По его словам, в многодетных семьях финансовое бремя часто ложится только на мужчину, поскольку около 40% матерей не работают.

россияне
льготы
семьи
выплаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за вредной привычки
Российская ПВО сбила авиабомбу, снаряды HIMARS и сотни дронов
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.