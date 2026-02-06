Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Актер театра и кино Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». В проекте он работал с Галиной Даниловой, Эдуардом Радзюкевичем, Сергеем Дороговым, Ириной Медведевой и Федором Добронравовым.

Кайков заявлял, что не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — сказал артист в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в картинах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой женой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он состоял в отношениях с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас артист женат на журналисте Людмиле. Супруги воспитывают двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Андрей Кайков Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Что Кайков говорил об СВО и эмиграции

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Также актер заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — объяснил он в интервью Светлане Баласанян.

Также Кайков заявил, что не уедет из РФ вслед за коллегами, которые сделали это в 2022 году.

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Семейный переполох», «Последний шанс», «Женитьба», «Так называемая личная жизнь», «Маскарад», «Капитанская дочка», «Играем Зощенко», «Роман», «Подарок», «Горько» и «Чужих мужей не бывает».

В 2025 году актер снялся в лентах «Все хорошо будет…» и «Взрослый сын». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса», в котором принял участие Кайков.

Читайте также:

Ссора с Масляковым, Украина, бизнес с Дороховым: как живет комик Мусагалиев

Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина

Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников