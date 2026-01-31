ЦБ ужесточил требования к выдаче ипотеки для одного сегмента строительства Центробанк РФ ограничил ипотеку на ИЖС и кредиты под залог недвижимости

Банк России вводит новые ограничения для кредиторов во второй квартал 2026 года, сообщила пресс-служба регулятора. Он ужесточает требования к выдаче ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевых займов, обеспеченных недвижимостью.

С начала апреля 2026 года будут применены более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Это означает, что банки смогут выдавать меньше рискованных кредитов в этих категориях. Особое внимание ЦБ уделяет нецелевым потребительским кредитам под залог жилья, для которых установлены так называемые вложенные лимиты, предполагающие дополнительный контроль.

В дальнейшем нормативы для ипотеки ИЖС будут постепенно подтянуты к стандартам классической ипотеки, а для залоговых потребительских кредитов — к уровням необеспеченных займов. ЦБ намерен последовательно снизить долю рискованных кредитов на рынке и во втором квартале текущего года.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Марат Хуснуллин оказался встревожен объемами строительства жилья в стране в 2028 и 2029 годах. В качестве точек роста он видит развитие ИЖС и ввод нежилых помещений, что создает рабочие места и налоговую базу. Хуснуллин добавил, что по мере снижения ключевой ставки правительство будет работать над ускорением запуска новых проектов.