06 февраля 2026 в 20:50

ВОЗ накрыла волна массовых увольнений

ВОЗ сократила более 1200 сотрудников из-за нехватки денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 1200 сотрудников Всемирной организации здравоохранения лишились рабочих мест из-за сокращения финансирования, говорится в отчете ВОЗ, обсуждавшемся на 158-й сессии исполнительного комитета в Женеве. Организации удалось сохранить около 1100 ставок, в том числе за счет завершения срочных контрактов и досрочного ухода персонала на пенсию.

В результате организация столкнулась с сокращением 1 282 должностей, — говорится в отчете.

Ранее адвокат Надежда Борзенко заявила, что работодатель не имеет права увольнять сотрудника в некоторые периоды. По ее словам, расторжение трудового договора будет незаконным, пока человек пребывает в отпуске или на больничном. Как пояснила юрист, особая защита предусмотрена для будущих матерей и лиц, находящихся в отпуске по уходу за детьми, а для увольнения несовершеннолетнего требуется согласие Государственной инспекции труда.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в последние годы отношение работодателей к персоналу стало более позитивным. По его словам, компании отошли от жесткого «церберского» стиля и теперь чаще стремятся найти компромисс для мирного урегулирования спорных ситуаций.

