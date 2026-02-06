ВОЗ накрыла волна массовых увольнений

Более 1200 сотрудников Всемирной организации здравоохранения лишились рабочих мест из-за сокращения финансирования, говорится в отчете ВОЗ, обсуждавшемся на 158-й сессии исполнительного комитета в Женеве. Организации удалось сохранить около 1100 ставок, в том числе за счет завершения срочных контрактов и досрочного ухода персонала на пенсию.

В результате организация столкнулась с сокращением 1 282 должностей, — говорится в отчете.

