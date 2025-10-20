Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 октября 2025 в 11:09

«Привез Трампу дырку от бублика»: Медведчук об обмане Зеленского

Медведчук: Зеленского выгнали с переговоров после попытки обмануть Трампа в США

Дональд Трамп, Владимир Зеленский Дональд Трамп, Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Украинский президент Владимир Зеленский в Вашингтоне хотел обмануть американского коллегу Дональда Трампа, однако его попытка провалилась, в связи с этим главу государства изгнали с переговоров, заявил на сайте движения «Другая Украина» экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, удивление западных СМИ насчет провала визита вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки этой встречи.

Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров. Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать, — отметил он.

До этого представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Зеленский после встречи с американским коллегой звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку, отметила Захарова.

Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
переговоры
