20 октября 2025 в 10:55

Российский солдат в одиночку захватил и удерживал блиндаж в тылу ВСУ

Боец Мгновенный полтора месяца удерживал блиндаж в одиночку в тылу ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский боец с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал блиндаж в тылу противника, сообщают «Известия». За это время он ликвидировал 25 украинских военных и ранил еще 13, превратив позицию в укрепленную точку обороны.

Вход после этого пришлось основательно заложить мешками с песком. Противник не мог смириться с потерей позиции и раз за разом пытался вернуть ее, — рассказал Мгновенный.

Ранее Мгновенный рассказал об уничтожении до семи укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с телефона нейтрализованного противника. По его словам, обнаруженное мобильное устройство содержало множество отмеченных точек дислокации украинских подразделений, которые были подтверждены наблюдением и затем поражены.

Также сообщалось, что российский боец в одиночку одолел пять солдат ВСУ. Он совершил этот подвиг во время зачистки Новогригоровки подразделениями 5-й армии группировки войск «Восток». На опубликованных в Сети кадрах видно, что боец ликвидирует двоих противников с помощью гранаты, еще троих тяжело ранит при попытке покинуть место дислокации. В конце раненых уничтожили операторы БПЛА.

