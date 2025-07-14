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14 июля 2025 в 14:55

Военэксперт раскрыл, станет ли Покровск «вторым Бахмутом»

Военэксперт Перенджиев: Покровск ждет судьба «второго Бахмута»

Вооруженные силы Украины попытаются превратить Покровск (Красноармейск) в ДНР во «второй Бахмут», навязав российским войскам городские бои, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Однако он не сомневается, что ВС РФ возьмут город под свой контроль.

Взятие Покровска даст возможность полностью окружить все оставшиеся группировки в ДНР. Так что Украина попытается организовать там «второй Бахмут», навязав городские бои России. В лучшем случае освободить Покровск получится в октябре этого года, — заявил Перенджиев.

Покровск — крайне важный населенный пункт и логистический узел, отметил он.

Его освобождение даст возможность наступать на Павлоград по дороге на Лозовую по дуге. ВС РФ, атакующие с севера и юга, могут встретиться в Барвенково, — считает собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около шести тысяч военнослужащих ВСУ могут попасть под массированную атаку в районе Покровска. По его сведениям, это второй по счету огневой мешок для украинских военных за последние дни. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Покровск
Бахмут
СВО
ВС РФ
Михаил Розен
М. Розен
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