Военэксперт раскрыл, станет ли Покровск «вторым Бахмутом»

Вооруженные силы Украины попытаются превратить Покровск (Красноармейск) в ДНР во «второй Бахмут», навязав российским войскам городские бои, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Однако он не сомневается, что ВС РФ возьмут город под свой контроль.

Взятие Покровска даст возможность полностью окружить все оставшиеся группировки в ДНР. Так что Украина попытается организовать там «второй Бахмут», навязав городские бои России. В лучшем случае освободить Покровск получится в октябре этого года, — заявил Перенджиев.

Покровск — крайне важный населенный пункт и логистический узел, отметил он.

Его освобождение даст возможность наступать на Павлоград по дороге на Лозовую по дуге. ВС РФ, атакующие с севера и юга, могут встретиться в Барвенково, — считает собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около шести тысяч военнослужащих ВСУ могут попасть под массированную атаку в районе Покровска. По его сведениям, это второй по счету огневой мешок для украинских военных за последние дни. Минобороны России данную информацию не комментировало.