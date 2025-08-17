Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 08:32

В Колумбии объяснили, почему наемники хотят срочно уехать с Украины

Экс-военный Мансур: наемники ВСУ хотят покинуть Украину из-за плохого отношения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колумбийские наемники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, активно пытаются покинуть бывшую советскую республику из-за дискриминационного обращения со стороны командования, сообщил РИА Новости бывший военнослужащий колумбийской армии Альфонсо Мансур. Он отметил, что его соотечественники жаловались на предвзятое отношение. Наемников специально отправляют на самые опасные участки фронта.

На Украине многим колумбийцам иногда не платят. Многие из тех (наемников. — NEWS.ru), у кого я брал интервью, хотели как можно скорее уехать оттуда и найти возможность отправиться на работу в Польшу, — сказал отставной военный.

Ранее представитель херсонского сопротивления заявил, что иностранные наемники из латиноамериканских стран, участвующие в боях в составе украинской армии, организовали поставки наркотических веществ на передовую. Наркоторговля ведется на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской и Николаевской областей.

До этого на правобережье Херсонской области была ликвидирована группа французских наемников. Оператор ударного беспилотника с позывным Хаба из группировки «Днепр» рассказал, что уничтоженные иностранцы специализировались на управлении БПЛА и готовили атаки на российские позиции.

