В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года Вассерман: сравнивший Украину с Финляндией в 1944 году Стубб не знает историю

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман усомнился, что президент Финляндии Александр Стубб, сравнивший возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией, знает историю. В беседе с NEWS.ru он объяснил это тем, что последователям тоталитарной секты «либералов» полагается быть безграмотными, поскольку достаточный объем знаний неизбежно доказывает, что эта секта не только тоталитарна, но и лжива.

Что касается событий 1944 года: тогда Финляндия заключила перемирие с Россией (СССР) и выгнала со своей территории войска своей еще недавней союзницы — Германии. Правда, мы надеялись, что Финляндия интернирует эти войска, то есть задержит их до конца боевых действий. На это финнам не хватило сил, однако и то, что они сделали, было немало, — пояснил он.

Вассерман призвал желающих повторить сценарий 1944 года прекратить поддержку Украины и вновь открыть границы с РФ. Он также отметил, что упоминание Адольфа Гитлера началось не сегодня и завтра не завершится.

С тех самых пор, как на Западе попытались приравнять интернациональный социализм, много лет существовавший у нас, и национал-социализм, просуществовавший 12 лет в Германии, с тех самых пор стало не стыдно вспоминать о своем сотрудничестве с национал-социалистами, — заключил собеседник.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский также дал резкую оценку заявлению главы Финляндии об «опыте взаимодействия с Россией» в 1944 году. Мединский напомнил, что исторический контекст этого «опыта» включает артиллерийские обстрелы блокадного Ленинграда.