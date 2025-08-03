Генерал раскрыл, на какие объекты целились ВСУ в Псковской области

Вооруженные силы Украины во время атаки дронами на Псковскую область были нацелены на объекты энергетики, а также жилые дома и социальную инфраструктуру, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские военные пытаются найти слабые места в системе ПВО ВС РФ.

ВСУ прощупывают нашу систему ПВО со всех сторон, и Псковская область сегодня стала тому подтверждением. Они ищут слабые места, где можно найти уязвимые точки нашей системы ПВО, чтобы попытаться атаковать наши объекты. В основном это объекты либо энергетической направленности, либо гражданские — многоквартирные дома или объекты социального назначения. Для ВСУ чем больше таких объектов будет атаковано, тем больше они причисляют эти террористические акты к победе непосредственно на территории России, — отметил Липовой.

Генерал подчеркнул, что на сегодняшний день все приграничные регионы России находятся под угрозой возможных атак ВСУ. Но система ПВО ВС РФ подавляет большую часть выпущенных дронов еще на подлете, добавил Липовой.

Поэтому на сегодняшний день все приграничные регионы подлежат атакам ВСУ и попыткам атаковать гражданские объекты, но не всегда у них это получается. Наша система ПВО большую часть этих средств нападения обезвреживает еще на подлете, — заключил Липовой.

Ранее Сергей Липовой заявил, что ВСУ могли атаковать дронами Псковскую область из Эстонии, Литвы и Латвии. По его словам, с территории этих стран исходит угроза для России, а именно для Пскова и Калининграда.