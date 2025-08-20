Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета

Врач Елена Соломатина: зеленые яблоки могут ухудшить состояние желудка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны помнить, что красные яблоки могут вызывать аллергию, а зеленые, будучи кислыми, раздражают желудок из-за содержания органических кислот, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она посоветовала употреблять яблоки в запеченном виде, поскольку свежие могут усилить воспаление при наличии повреждений.

В свежих много нерастворимой клетчатки, которая буквально делает пилинг кишечника. С одной стороны, это полезно. Но если поверхность уже повреждена, это будет вызывать боль и усиливать воспаление, — рассказала Соломатина.

Эксперт также уточнила, что реакция на яблоки может быть индивидуальной: у некоторых они подавляют аппетит, а у других, наоборот, увеличивают его. В дополнение Соломатина добавила, что семечки яблок можно есть, однако полезного эффекта от этого не будет, и отметила, что кожуру следует употреблять осторожно, особенно если фрукты не из собственного сада.

При сборе яблок нужно ориентироваться на семечки, которые в спелых плодах должны быть коричневого цвета, посоветовала ранее садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, созревшие яблоки обычно сладкие. Она отметила, что спеть они начинают во второй половине августа.

