Пожарная машина сломала мост, перевернулась и попала на видео Пожарная машина сломала мост и перевернулась в Нижегородской области

В Нижегородской области пожарная машина сломала мост, соединявший деревню Борисово и город Бор, сообщил Telegram-канал SHOT. После этого транспортное средство перевернулось и упало в кювет.

ЧП произошло на пути к пожару в соседнем селе. По предварительной информации, при аварии никто не пострадал.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области заявили, что произошло «опрокидывание автомобиля». В ведомстве отметили, что «при преодолении деревянного моста конструкции строения не выдержали».

Пожарные из Сормовского пролетария ехали на вызов в Осинки, где на землю упал и начал искрить электропровод, возникла угроза пожара. Специалисты электросетей устранили обрыв.

Ранее КамАЗ взорвался на Скандинавском бульваре в Москве. По предварительным данным, пострадал один человек — водитель. ЧП произошло на строительной площадке. Мужчину госпитализировали, информации о его состоянии пока нет. Отмечается, что взрыв произошел в кабине грузовика.

До этого в Москве на улице Плеханова очевидцы слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.