В Москве взорвался КамАЗ

КамАЗ взорвался на Скандинавском бульваре в Москве вечером 6 июля, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, пострадал один человек. ЧП произошло на строительной площадке.

Пострадавшим стал водитель, утверждают очевидцы. Мужчину госпитализировали, информации о его состоянии пока нет. Отмечается, что взрыв произошел в кабине грузовика. Других подробностей произошедшего пока нет.

Ранее в Москве взрыв произошел на улице Плеханова. По словам очевидцев, они слышали два громких хлопка. Предполагалось, что взорвался автомобиль. После взрыва огонь с машины перекинулся на соседнее здание. По предварительным сведениям, речь идет об отеле. О пострадавших информация не поступала.

До этого взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».