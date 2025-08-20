Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время

Политическая воля сторон является главным движущим фактором для организации трехсторонней встречи РФ, США и Украины в сжатые сроки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог отметил, что, несмотря на сложность подготовки такого формата переговоров, практический опыт последних недель демонстрирует возможность быстрой организации даже непредсказуемых ранее диалогов.

Может ли встреча РФ, США и Украины произойти уже в ближайшее время? Это вопрос политической воли. Еще в начале августа никто не думал, что российско-американскую встречу можно организовать так быстро. Тогда и с нашей стороны, и с американской стороны были высказывания, что это все требует долгой подготовки. Конечно, саммиты занимают много времени, а в данном случае трехсторонняя встреча, конечно, будет еще более сложной, поэтому быстро подготовить ее нелегко, но в конечном счете все зависит от политической воли. Если такая воля будет, то можно провести значительный объем работы в очень жесткие сроки, — высказался Кортунов.

При этом он отметил, что наибольшую трудность представляет собой организация отдельной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политолог обратил внимание на то, что украинская сторона до сих пор не дала ответа на российское предложение о создании рабочих групп для развития договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Я думаю, что главная проблема будет именно в том, чтобы провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского, поскольку мы можем предположить, что пока никакой практической подготовки к такого рода встрече не ведется. Более того, украинская сторона даже не ответила на российское предложение о создании постоянных рабочих групп в развитии тех переговоров, которые прошли в Стамбуле, — резюмировал Кортунов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не стоит проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште. По его словам, столица Венгрии ассоциируется с Будапештским меморандумом.