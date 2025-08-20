Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:14

Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время

Политолог Кортунов: встреча РФ, США и Украины зависит от политической воли стран

Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом после совместной пресс-конференции Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом после совместной пресс-конференции Фото: kremlin.ru

Политическая воля сторон является главным движущим фактором для организации трехсторонней встречи РФ, США и Украины в сжатые сроки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Политолог отметил, что, несмотря на сложность подготовки такого формата переговоров, практический опыт последних недель демонстрирует возможность быстрой организации даже непредсказуемых ранее диалогов.

Может ли встреча РФ, США и Украины произойти уже в ближайшее время? Это вопрос политической воли. Еще в начале августа никто не думал, что российско-американскую встречу можно организовать так быстро. Тогда и с нашей стороны, и с американской стороны были высказывания, что это все требует долгой подготовки. Конечно, саммиты занимают много времени, а в данном случае трехсторонняя встреча, конечно, будет еще более сложной, поэтому быстро подготовить ее нелегко, но в конечном счете все зависит от политической воли. Если такая воля будет, то можно провести значительный объем работы в очень жесткие сроки, — высказался Кортунов.

При этом он отметил, что наибольшую трудность представляет собой организация отдельной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политолог обратил внимание на то, что украинская сторона до сих пор не дала ответа на российское предложение о создании рабочих групп для развития договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Я думаю, что главная проблема будет именно в том, чтобы провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского, поскольку мы можем предположить, что пока никакой практической подготовки к такого рода встрече не ведется. Более того, украинская сторона даже не ответила на российское предложение о создании постоянных рабочих групп в развитии тех переговоров, которые прошли в Стамбуле, — резюмировал Кортунов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не стоит проводить встречу Путина и Зеленского в Будапеште. По его словам, столица Венгрии ассоциируется с Будапештским меморандумом.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор последователю основателя МММ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.