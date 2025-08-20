Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:05

Названа важная особенность ликвидированных под Брянском диверсантов ВСУ

Военэксперт Кнутов заявил о серьезных целях ВСУ, отправивших капитана с ДРГ в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Присутствие капитана в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной в Брянской области, говорит о серьезных целях предотвращенной провокации, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, обычно в подобных операциях не участвуют лица с высокими воинскими званиями.

То, что ДРГ руководил капитан сил специальных операций Украины, указывает на то, что задача была достаточно серьезной. Обычно капитана для выполнения подобных диверсий не шлют. Мы можем даже не знать всех целей, которые были перед данной группой, но я думаю, что этот сдавшийся капитан сможет рассказать нашим специальным службам о скрытых задачах, которые были ему поставлены. Его уровень достаточно высокий, и он может раскрыть другие секреты о подготовке операций против нашей страны и технологии пересечения границы, — объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что взятый в плен капитан может раскрыть и другие планы украинской разведки на ближайшую перспективу. По его мнению, этот военный хорошо осведомлен о деятельности спецслужб Украины.

Он также может поведать о секретах разведывательных и диверсионных групп на ближайшую перспективу против России. Поэтому то, что удалось взять троих человек целыми и невредимыми, является большой победой наших спецслужб. Методы и способы, которым обучили этого капитана, указывают на то, что он является человеком достаточно высокого уровня в диверсионно-разведывательных подразделениях. Это подчеркивает важность миссии, которая стояла перед группой. Он располагает серьезными знаниями, — подытожил Кнутов.

Ранее ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.

Брянская область
диверсанты
Россия
ВСУ
Софья Якимова
