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24 июля 2025 в 16:15

Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места

Что посмотреть в Рязани самостоятельно за один день, неделю и три дня Что посмотреть в Рязани самостоятельно за один день, неделю и три дня Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Рязань — город с тысячелетней историей, где древние памятники соседствуют с современными музеями, а уютные улочки хранят память о великих людях и событиях. Это место, где можно почувствовать дух Древней Руси, насладиться архитектурой, природой и культурой. Если вы планируете самостоятельное путешествие по Рязани, этот гид поможет увидеть все самое интересное и уникальное: рассказываем, что нужно обязательно посмотреть в городе.

Топ-10 достопримечательностей Рязани, которые стоит посетить

Сначала перечислим топ-10 достопримечательностей Рязани. Вам обязательно стоит их увидеть!

  • Рязанский кремль. Сердце города и его главный символ. Ансамбль из 18 памятников истории XI–XIX веков расположен на высоком холме в месте слияния рек Трубеж и Лыбедь. Здесь сохранились мощные оборонительные валы высотой до 18 метров. Обязательно посетите Успенский собор с его 27-метровым иконостасом — самым высоким в России. Вход на территорию свободный.

  • Главный храм Кремля и всей Рязани — Успенский собор, построенный в конце XVII века. Он знаменит своим семиярусным иконостасом, изысканным белокаменным декором и монументальными колоннами, украшенными резьбой в виде листьев и виноградных гроздьев. Внутри собора царит особая атмосфера величия и покоя. В XIX веке здание было отреставрировано и сегодня практически не отличается от своего исторического облика.

    Что посмотреть в Рязани самостоятельно Что посмотреть в Рязани самостоятельно Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Соборный парк. Романтичная зеленая зона у Кремля. Здесь установлен памятник Сергию Радонежскому (примирившему рязанского и московского князей), копии пушек 1812 года, тут же стоит часовня к 900-летию Рязани. Центральная аллея ведет к Глебовскому мосту. Отсюда открываются живописные виды на Кремль.

  • Памятник Сергею Есенину и церковь Спаса на Яру. Уютный уголок у Кремля. Бронзовый бюст поэта с широко раскинутыми руками словно читает стихи на фоне берез. Рядом — одна из старейших каменных церквей города в стиле московского узорочья с позолоченными куполами.

  • Улица Почтовая и Почтовая площадь, рязанский Арбат. Пешеходная зона в историческом центре. В XIX веке здесь были магазины, фотосалоны и кондитерские. Сейчас — сувенирные лавки, кафе, уличные музыканты. В центре площади — памятник Евпатию Коловрату, герою сопротивления монголо-татарам.

  • Музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове. В 43 км от Рязани. Родина поэта с восстановленной усадьбой, домом священника, земской школой и церковью Казанской иконы Божией Матери. Музей передает атмосферу русской деревни, вдохновлявшей Есенина.

  • Музей истории рязанского леденца. Расположен на улице Соборной. Рассказывает, как Рязань стала родиной знаменитых петушков на палочке. Здесь проводят мастер-классы по изготовлению сладостей. Вход украшает фигура петуха.

  • Дворец Олега. Крупнейшая гражданская постройка Кремля (XVII—XVIII вв.). Назван по изображению князя Олега Рязанского на фасаде. Сейчас здесь историческая экспозиция музея-заповедника «От Руси к России» (оружие, одежда, украшения).

  • Памятник «Грибы с глазами». Забавная городская скульптура, воплощающая местную поговорку «А у нас в Рязани грибы с глазами!». Находится на Лыбедском бульваре. Популярное место для фото.

  • Музей ВДВ. Посвящен воздушно-десантным войскам. Расположен в здании бывшей Духовной семинарии (ул. Семинарская, 20). В экспозиции — знамена, форма, парашюты, боевая техника.

Исторические места и архитектура Рязани

Что самостоятельно посмотреть в Рязани? Ее исторические памятники, уютные улочки, деревянные особняки. Рязань хранит следы дореволюционного зодчества. Многие здания на улицах Соборной и Ленина — это купеческие особняки XIX века. Интересны также здания бывших мужских и женских гимназий, дома ремесленников и архитектура доходных домов.

  • Бывшая гостиница Штейертов. Шедевр в стиле модерн с изысканным эркером и балконом. Здесь, предположительно, останавливался Федор Шаляпин. Сейчас здание занимает госучреждение.

  • Дом Салтыкова-Щедрина. Особняк начала XIX века. Здесь жил вице-губернатор писатель Михаил Салтыков-Щедрин, боровшийся с коррупцией и писавший сатирические произведения.

  • Дом Родзевича. Каменный особняк, обшитый деревом, с элементами модерна. Принадлежал городскому голове и коннозаводчику Николаю Родзевичу. Сейчас — центр детского творчества.

  • Летний клуб Дворянского собрания. Архитектурный комплекс в стиле эклектики. Интересен своим обильным резным декором.

    Что посмотреть в Рязани Что посмотреть в Рязани Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Гостиный Двор и торговые ряды. Пройдитесь, чтобы представить, как здесь велась торговля в XIX веке.

Музеи и культурные объекты Рязани

Рязань — город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Здесь сохранились памятники разных эпох: от древнерусских городищ до зданий XIX–XX веков. Особое место занимает Соборная площадь, где установлен памятник князю Олегу — основателю рязанской земли. В городе много уютных улочек с купеческими особняками, старинными церквями и театрами, где проходят концерты, выставки и фестивали. Рассказываем, что посмотреть в первую очередь в Рязани любителям искусства и истории.

  • Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина. Расположен в бывшей усадьбе купца-миллионера Гаврилы Рюмина в Рюминой роще. Собрание включает иконы, русскую живопись (Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Исаак Левитан), западноевропейское искусство.

  • Музей-театр «Когда заговорили вещи». Необычная интерактивная экспозиция в здании XVII века. Предметы «рассказывают» о жизни прошлых эпох.

  • Музей истории молодежного движения. Расположен в бывшей резиденции губернатора. Освещает общественную жизнь области XX–XXI веков.

  • Рязанский театр драмы. Один из старейших в России. Рязанские танцовщики в свое время стали основой балета Большого театра.

  • Рязанский цирк. Гордость города. Предлагает яркие представления с участием российских и международных артистов.

  • Музей истории рязанского леденца — необычная экспозиция о традициях сладостей региона.

Природа и парки Рязани

Рязань — удивительно зеленый город. Здесь множество парков, скверов и природных зон. Что нужно обязательно посмотреть? Перечислим.

  • Рюмина роща (городской парк). Центральный парк культуры и отдыха, разбитый на месте усадьбы купца Рюмина. Напоминает московский парк Горького. Здесь же расположен Художественный музей.

  • Наташкин парк (парк им. Н. Климовой). Небольшой уютный парк, названный в честь революционерки Наталии Климовой. Любимое место отдыха горожан.

  • Трубежная набережная. Пешеходная зона у Кремля вдоль Соборного парка. Отличные виды на соборы. Популярное место для прогулок молодоженов.

  • Мещерский национальный парк. Занимает часть Мещерской низменности. Предлагает маршруты по сосновым лесам, озерам (Великое, Ивановское) и реке Пра.

    Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные развлечения в Рязани

В городе работают театры, концертные залы, планетарий, детские центры, современные кинотеатры и выставочные пространства. Летом на набережной проходят фестивали, концерты и ярмарки, а зимой — катки и рождественские гуляния. Любители активного отдыха могут отправиться на байдарках по реке Пра или прогуляться по экологическим тропам национального парка.

  • Улица Почтовая. Центр вечерней жизни с барами, ресторанами, кофейнями и магазинами.

  • Рязанская ВДНХ (речной вокзал). Неочевидное, но интересное место с павильонами советской эпохи и видами на Оку. Редко упоминается в путеводителях.

  • Фестивали «Рязанский смак» (гастрономический), «Есенинские дни» (поэтический, сентябрь), «Серебряная ладья» (историческая реконструкция).

Маршрут для туриста: что посмотреть за 1 день в Рязани

Составили для вас простой самостоятельный маршрут по Рязани.

  • Утро (исторический центр). Начните день с Рязанского кремля (два-три часа): поднимитесь на вал, посетите Успенский собор, Дворец Олега (экспозиция «От Руси к России») и Певческий корпус («По обычаю дедову»). Перейдите Глебов мост к памятнику Сергея Есенина и полюбуйтесь церковью Спаса на Яру.

  • День (прогулки и музеи). Пройдите по Соборному парку, осмотрите памятник Сергию Радонежскому и пушки 1812 года. По Трубежной набережной дойдите до Музея истории рязанского леденца (ул. Соборная, 14/2), где узнаете о сладком бренде города. Пообедайте в чайной или кофейнях неподалеку.

  • Вечер (пешеходные улицы). Прогуляйтесь по улице Почтовой, осмотрите памятник Евпатию Коловрату. Поужинайте в одном из ресторанов или баров улицы. Загляните к памятнику «Грибы с глазами».

    Топ-10 достопримечательностей Рязани, которые стоит посетить Топ-10 достопримечательностей Рязани, которые стоит посетить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы туристам: как лучше спланировать поездку в Рязань

  • Как добраться: ближайший аэропорт — в Москве. Удобнее всего сесть на поезд с Казанского вокзала Москвы (экспресс «Сергей Есенин» — 2,5–3 часа; обычная электричка — 4 часа). Автобусы отправляются с московских автовокзалов «Центральный», «Южный», «Котельники». На автомобиле — по трассе М-5 «Урал» (205 км, ~3,5 часа).

  • Транспорт в городе: исторический центр компактен, удобен для пеших прогулок. Для поездок используйте автобусы (№ 18, 41 идут к Кремлю от ж/д вокзалов) или такси.

  • Где остановиться: отели в центре. Бюджетные варианты — мини-отели и хостелы на улицах Ленина и Почтовой. Апартаменты тоже рекомендуем искать в историческом центре.

  • Что привезти: рязанские петушки (леденцы), продукцию скопинской керамики (кувшины, фигурки), михайловское кружево, сувениры с грибами «с глазами» и Есениным.

  • Лучшее время для посещения: май — сентябрь. Теплая погода, зелень, фестивали. Зима — меньше туристов, красивые заснеженные виды Кремля.

Интересный факт: участок ж/д от Москвы до Рязани — левосторонний! Его построили англичане в XIX веке, а переделывать было дорого.

Рязань — город с уникальным характером, где древние соборы соседствуют с купеческими особняками, а память о Есенине и героическом прошлом жива. Этот путеводитель по Рязани поможет самостоятельному путешественнику открыть для себя сокровища одного из древнейших городов России. Используйте наши маршруты по Рязани, чтобы спланировать поездку и узнать, что обязательно посмотреть в Рязани в первую очередь — от величественного Кремля до уютных улочек с их легендами и старинными особняками.

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