Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места

Что посмотреть в Рязани самостоятельно за один день, неделю и три дня

Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места

Рязань — город с тысячелетней историей, где древние памятники соседствуют с современными музеями, а уютные улочки хранят память о великих людях и событиях. Это место, где можно почувствовать дух Древней Руси, насладиться архитектурой, природой и культурой. Если вы планируете самостоятельное путешествие по Рязани, этот гид поможет увидеть все самое интересное и уникальное: рассказываем, что нужно обязательно посмотреть в городе.

Топ-10 достопримечательностей Рязани, которые стоит посетить

Сначала перечислим топ-10 достопримечательностей Рязани. Вам обязательно стоит их увидеть!

Рязанский кремль. Сердце города и его главный символ. Ансамбль из 18 памятников истории XI–XIX веков расположен на высоком холме в месте слияния рек Трубеж и Лыбедь. Здесь сохранились мощные оборонительные валы высотой до 18 метров. Обязательно посетите Успенский собор с его 27-метровым иконостасом — самым высоким в России. Вход на территорию свободный.

Главный храм Кремля и всей Рязани — Успенский собор, построенный в конце XVII века. Он знаменит своим семиярусным иконостасом, изысканным белокаменным декором и монументальными колоннами, украшенными резьбой в виде листьев и виноградных гроздьев. Внутри собора царит особая атмосфера величия и покоя. В XIX веке здание было отреставрировано и сегодня практически не отличается от своего исторического облика. Что посмотреть в Рязани самостоятельно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соборный парк. Романтичная зеленая зона у Кремля. Здесь установлен памятник Сергию Радонежскому (примирившему рязанского и московского князей), копии пушек 1812 года, тут же стоит часовня к 900-летию Рязани. Центральная аллея ведет к Глебовскому мосту. Отсюда открываются живописные виды на Кремль.

Памятник Сергею Есенину и церковь Спаса на Яру. Уютный уголок у Кремля. Бронзовый бюст поэта с широко раскинутыми руками словно читает стихи на фоне берез. Рядом — одна из старейших каменных церквей города в стиле московского узорочья с позолоченными куполами.

Улица Почтовая и Почтовая площадь, рязанский Арбат. Пешеходная зона в историческом центре. В XIX веке здесь были магазины, фотосалоны и кондитерские. Сейчас — сувенирные лавки, кафе, уличные музыканты. В центре площади — памятник Евпатию Коловрату, герою сопротивления монголо-татарам.

Музей-заповедник С. А. Есенина в Константинове. В 43 км от Рязани. Родина поэта с восстановленной усадьбой, домом священника, земской школой и церковью Казанской иконы Божией Матери. Музей передает атмосферу русской деревни, вдохновлявшей Есенина.

Музей истории рязанского леденца. Расположен на улице Соборной. Рассказывает, как Рязань стала родиной знаменитых петушков на палочке. Здесь проводят мастер-классы по изготовлению сладостей. Вход украшает фигура петуха.

Дворец Олега. Крупнейшая гражданская постройка Кремля (XVII—XVIII вв.). Назван по изображению князя Олега Рязанского на фасаде. Сейчас здесь историческая экспозиция музея-заповедника «От Руси к России» (оружие, одежда, украшения).

Памятник «Грибы с глазами». Забавная городская скульптура, воплощающая местную поговорку «А у нас в Рязани грибы с глазами!». Находится на Лыбедском бульваре. Популярное место для фото.

Музей ВДВ. Посвящен воздушно-десантным войскам. Расположен в здании бывшей Духовной семинарии (ул. Семинарская, 20). В экспозиции — знамена, форма, парашюты, боевая техника.

Исторические места и архитектура Рязани

Что самостоятельно посмотреть в Рязани? Ее исторические памятники, уютные улочки, деревянные особняки. Рязань хранит следы дореволюционного зодчества. Многие здания на улицах Соборной и Ленина — это купеческие особняки XIX века. Интересны также здания бывших мужских и женских гимназий, дома ремесленников и архитектура доходных домов.

Бывшая гостиница Штейертов. Шедевр в стиле модерн с изысканным эркером и балконом. Здесь, предположительно, останавливался Федор Шаляпин. Сейчас здание занимает госучреждение.

Дом Салтыкова-Щедрина. Особняк начала XIX века. Здесь жил вице-губернатор писатель Михаил Салтыков-Щедрин, боровшийся с коррупцией и писавший сатирические произведения.

Дом Родзевича. Каменный особняк, обшитый деревом, с элементами модерна. Принадлежал городскому голове и коннозаводчику Николаю Родзевичу. Сейчас — центр детского творчества.

Летний клуб Дворянского собрания. Архитектурный комплекс в стиле эклектики. Интересен своим обильным резным декором. Что посмотреть в Рязани Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гостиный Двор и торговые ряды. Пройдитесь, чтобы представить, как здесь велась торговля в XIX веке.

Музеи и культурные объекты Рязани

Рязань — город, где история ощущается буквально на каждом шагу. Здесь сохранились памятники разных эпох: от древнерусских городищ до зданий XIX–XX веков. Особое место занимает Соборная площадь, где установлен памятник князю Олегу — основателю рязанской земли. В городе много уютных улочек с купеческими особняками, старинными церквями и театрами, где проходят концерты, выставки и фестивали. Рассказываем, что посмотреть в первую очередь в Рязани любителям искусства и истории.

Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина. Расположен в бывшей усадьбе купца-миллионера Гаврилы Рюмина в Рюминой роще. Собрание включает иконы, русскую живопись (Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Исаак Левитан), западноевропейское искусство.

Музей-театр «Когда заговорили вещи». Необычная интерактивная экспозиция в здании XVII века. Предметы «рассказывают» о жизни прошлых эпох.

Музей истории молодежного движения. Расположен в бывшей резиденции губернатора. Освещает общественную жизнь области XX–XXI веков.

Рязанский театр драмы. Один из старейших в России. Рязанские танцовщики в свое время стали основой балета Большого театра.

Рязанский цирк. Гордость города. Предлагает яркие представления с участием российских и международных артистов.

Музей истории рязанского леденца — необычная экспозиция о традициях сладостей региона.

Природа и парки Рязани

Рязань — удивительно зеленый город. Здесь множество парков, скверов и природных зон. Что нужно обязательно посмотреть? Перечислим.

Рюмина роща (городской парк). Центральный парк культуры и отдыха, разбитый на месте усадьбы купца Рюмина. Напоминает московский парк Горького. Здесь же расположен Художественный музей.

Наташкин парк (парк им. Н. Климовой). Небольшой уютный парк, названный в честь революционерки Наталии Климовой. Любимое место отдыха горожан.

Трубежная набережная. Пешеходная зона у Кремля вдоль Соборного парка. Отличные виды на соборы. Популярное место для прогулок молодоженов.

Мещерский национальный парк. Занимает часть Мещерской низменности. Предлагает маршруты по сосновым лесам, озерам (Великое, Ивановское) и реке Пра. Что посмотреть в Рязани: главные достопримечательности и интересные места Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные развлечения в Рязани

В городе работают театры, концертные залы, планетарий, детские центры, современные кинотеатры и выставочные пространства. Летом на набережной проходят фестивали, концерты и ярмарки, а зимой — катки и рождественские гуляния. Любители активного отдыха могут отправиться на байдарках по реке Пра или прогуляться по экологическим тропам национального парка.

Улица Почтовая. Центр вечерней жизни с барами, ресторанами, кофейнями и магазинами.

Рязанская ВДНХ (речной вокзал). Неочевидное, но интересное место с павильонами советской эпохи и видами на Оку. Редко упоминается в путеводителях.

Фестивали «Рязанский смак» (гастрономический), «Есенинские дни» (поэтический, сентябрь), «Серебряная ладья» (историческая реконструкция).

Маршрут для туриста: что посмотреть за 1 день в Рязани

Составили для вас простой самостоятельный маршрут по Рязани.

Утро (исторический центр). Начните день с Рязанского кремля (два-три часа): поднимитесь на вал, посетите Успенский собор, Дворец Олега (экспозиция «От Руси к России») и Певческий корпус («По обычаю дедову»). Перейдите Глебов мост к памятнику Сергея Есенина и полюбуйтесь церковью Спаса на Яру.

День (прогулки и музеи). Пройдите по Соборному парку, осмотрите памятник Сергию Радонежскому и пушки 1812 года. По Трубежной набережной дойдите до Музея истории рязанского леденца (ул. Соборная, 14/2), где узнаете о сладком бренде города. Пообедайте в чайной или кофейнях неподалеку.

Вечер (пешеходные улицы). Прогуляйтесь по улице Почтовой, осмотрите памятник Евпатию Коловрату. Поужинайте в одном из ресторанов или баров улицы. Загляните к памятнику «Грибы с глазами». Топ-10 достопримечательностей Рязани, которые стоит посетить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы туристам: как лучше спланировать поездку в Рязань

Как добраться: ближайший аэропорт — в Москве. Удобнее всего сесть на поезд с Казанского вокзала Москвы (экспресс «Сергей Есенин» — 2,5–3 часа; обычная электричка — 4 часа). Автобусы отправляются с московских автовокзалов «Центральный», «Южный», «Котельники». На автомобиле — по трассе М-5 «Урал» (205 км, ~3,5 часа).

Транспорт в городе: исторический центр компактен, удобен для пеших прогулок. Для поездок используйте автобусы (№ 18, 41 идут к Кремлю от ж/д вокзалов) или такси.

Где остановиться: отели в центре. Бюджетные варианты — мини-отели и хостелы на улицах Ленина и Почтовой. Апартаменты тоже рекомендуем искать в историческом центре.

Что привезти: рязанские петушки (леденцы), продукцию скопинской керамики (кувшины, фигурки), михайловское кружево, сувениры с грибами «с глазами» и Есениным.

Лучшее время для посещения: май — сентябрь. Теплая погода, зелень, фестивали. Зима — меньше туристов, красивые заснеженные виды Кремля.

Интересный факт: участок ж/д от Москвы до Рязани — левосторонний! Его построили англичане в XIX веке, а переделывать было дорого.

Рязань — город с уникальным характером, где древние соборы соседствуют с купеческими особняками, а память о Есенине и героическом прошлом жива. Этот путеводитель по Рязани поможет самостоятельному путешественнику открыть для себя сокровища одного из древнейших городов России. Используйте наши маршруты по Рязани, чтобы спланировать поездку и узнать, что обязательно посмотреть в Рязани в первую очередь — от величественного Кремля до уютных улочек с их легендами и старинными особняками.