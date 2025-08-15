У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту Мэрия Междуреченска отзовет грамоту у осужденного за обрушение дома

Власти Междуреченска заберут почетную грамоту, выданную ко Дню строителя осужденному за обрушение дома, сообщает портал NGS42.RU. Мэрия вынесла соответствующее решение, когда вокруг истории поднялась шумиха в СМИ.

Почетную грамоту осужденному лично вручил глава города Павел Камбалин. В мэрии утверждают, что кандидатов для награждения утверждали не сотрудники администрации, списки подавали строительные компании-работодатели. При этом в правительстве не рассказали, почему госслужащие не проверили предоставленные писки.

Отмечается, что подписывал грамоту экс-глава города Сергей Перепилищенко. Градоначальник лишился должности из-за запущенного состояния Междуреченска, добавили журналисты.

