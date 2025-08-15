Переговоры Путина и Трампа на Аляске
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту

Мэрия Междуреченска отзовет грамоту у осужденного за обрушение дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Междуреченска заберут почетную грамоту, выданную ко Дню строителя осужденному за обрушение дома, сообщает портал NGS42.RU. Мэрия вынесла соответствующее решение, когда вокруг истории поднялась шумиха в СМИ.

Почетную грамоту осужденному лично вручил глава города Павел Камбалин. В мэрии утверждают, что кандидатов для награждения утверждали не сотрудники администрации, списки подавали строительные компании-работодатели. При этом в правительстве не рассказали, почему госслужащие не проверили предоставленные писки.

Отмечается, что подписывал грамоту экс-глава города Сергей Перепилищенко. Градоначальник лишился должности из-за запущенного состояния Междуреченска, добавили журналисты.

Ранее суд продлил арест экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его жене Янине по делу о коррупции. Следствие считает, что за два года на бывший глава города с супругой незаконно получили около 332 млн рублей. Им инкриминируют три эпизода по статье об отмывании денег, а также хищение земель в Сочи и получение взяток.

Кемеровская область
мэры
осужденные
строители
