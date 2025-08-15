Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты

В Татарстане гадание на картах помогло найти убийцу человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане предсказание из карточного гадания помогло выйти на след убийцы 50-летней жительницы села Малая Бугульма, сообщает KP.RU. Женщину нашли мертвой в собственном доме с 58 ранами от ударов ножницами и не менее 23 следами от ударов сковородой.

По данным издания, сосед заметил, как с крыши жилища спрыгнул неизвестный в окровавленных штанах и маске, после чего проследил за ним. По оставленным следам кинолог с собакой вышли к реке, где обнаружили черную кроссовку. Вторую обувь вместе с джинсами, перчатками, маской и салфетками нашли в сливной яме неподалеку.

Сначала подозрение пало на любовника погибшей, ночевавшего у нее в день трагедии, однако у него оказалось алиби. Позже выяснилось, что его супруга знала о связи и угрожала сопернице. На фоне переживаний у женщины случился инсульт. За этим наблюдал ее сын, которому было 26 лет.

На следующий день он участвовал в гадании с друзьями. Ему предсказали скорую поездку, и он поинтересовался, не в тюрьму ли ему предстоит отправиться, а затем предложил узнать у карт, есть ли среди присутствующих преступник. Этот момент был записан на видео и впоследствии приобщен к делу. Суд назначил мужчине 15 лет колонии строгого режима. Свою вину он отрицал.

Ранее 65-летнего жителя Нижнего Новгорода приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство соседа с особой жестокостью. По данным следствия, 23 февраля мужчины вместе употребляли спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта пенсионер схватил топор, нанес 34 удара по голове, а затем добил оппонента ножницами. Суд установил, что обвиняемый действовал намеренно и проявил особую жестокость.

