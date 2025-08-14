Нижегородец учинил расправу над соседом при помощи ножниц и топора Житель Нижнего Новгорода получил 12 лет колонии за убийство соседа

65-летний житель Нижнего Новгорода приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство соседа с особой жестокостью, передает СУ СК России по региону. Преступление было совершено 23 февраля. По данным следствия, мужчины вместе распивали спиртное, когда между ними разгорелся конфликт.

В разгар ссоры пенсионер схватил топор и нанес соседу 34 удара по голове, а затем добил его ножницами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, следователи установили, что осужденный действовал намеренно и проявлял особую жестокость.

