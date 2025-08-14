Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:01

Нижегородец учинил расправу над соседом при помощи ножниц и топора

Житель Нижнего Новгорода получил 12 лет колонии за убийство соседа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

65-летний житель Нижнего Новгорода приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство соседа с особой жестокостью, передает СУ СК России по региону. Преступление было совершено 23 февраля. По данным следствия, мужчины вместе распивали спиртное, когда между ними разгорелся конфликт.

В разгар ссоры пенсионер схватил топор и нанес соседу 34 удара по голове, а затем добил его ножницами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, следователи установили, что осужденный действовал намеренно и проявлял особую жестокость.

Ранее в индийском городе Алигарх мужчина обезглавил 19-летнюю дочь, решив, что она опозорила семью. Тело Таманны нашли в мешке, брошенном в канаву. По данным полиции, девушку отвезли к родственнику и там нанесли ей множественные травмы, чтобы жертву нельзя было опознать. Установить личность погибшей помогла вышивка на одежде.

Нижний Новгород
убийства
топоры
соседи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.