Готовлю лечо по-гречески — фета творит чудеса

Лечо «Средиземноморский бриз» с оливками и фетой — это яркая интерпретация классического блюда. Для приготовления потребуется 1 кг разноцветного болгарского перца, 300 г томатов черри, 200 г маслин, 150 г феты, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. орегано и 1/2 лимона (сок и цедра).

Перец запекают целиком до мягкости, очищают от кожицы и нарезают полосками. Томаты черри разрезают пополам и быстро обжаривают на оливковом масле. Соединяют с маслинами, орегано и лимонной цедрой, тушат 10 минут на среднем огне. Перед подачей посыпают крошкой феты и сбрызгивают лимонным соком.

Особенность рецепта — гармония соленых нот феты, пикантности оливок и цитрусовой свежести. Это лечо идеально сочетается с поджаренным багетом или служит ароматным гарниром к запеченной рыбе. Хранить в холодильнике до 3 дней.

