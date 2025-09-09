Лечо, которое съедают до последней ложки: готовим с кабачками и фасолью

Лечо с кабачками и фасолью — это идеальная заготовка на зиму, которую съедают до последней ложки. В нем гармонирует сладость овощей, легкая кислинка томатов и пряные нотки чеснока и перца.

Для приготовления нарежьте кубиками 1 кг кабачков, 500 г болгарского перца, 300 г лука. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и кабачки, тушите 10 минут. Отдельно отварите 200 г фасоли до готовности. Соедините овощи с фасолью, добавьте 1 л томатного сока, 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 3–4 измельченных зубчика чеснока и специи по вкусу. Тушите на медленном огне 30–40 минут до загустения.

Разложите горячее лечо по стерильным банкам, закатайте и укутайте до полного остывания. Эта закуска станет прекрасным дополнением к мясу, картофелю или самостоятельным блюдом.

