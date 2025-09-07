Эту закрутку съедают до конца — обалденное лечо без уксуса и возни!

Свежее, ароматное и по-настоящему летнее лечо без уксуса и долгого стояния у плиты! Этот рецепт сохраняет хрустящую текстуру овощей и их натуральный вкус, что делает его идеальным дополнением к гарнирам и мясу.

Нарежьте кубиками 1 кг помидоров, потушите 10 минут без кожицы и протрите через сито. В глубоком сотейнике разогрейте 3 ст. л. растительного масла, обжарьте 2 порезанных сладких перца и 1 крупную морковь соломкой 5 минут. Добавьте томатное пюре, 3 нарезанных кубиками болгарских перца, 2 мелко порубленных зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и щепотку паприки. Тушите под крышкой 15 минут на среднем огне. Влейте сок половины лимона для лёгкой кислинки и проварите ещё 2 минуты.

Горячее лечо сразу разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте одеялом до остывания. Этот нежный вариант оценят даже те, кто избегает острых закусок!

