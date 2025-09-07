Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:35

Эту закрутку съедают до конца — обалденное лечо без уксуса и возни!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежее, ароматное и по-настоящему летнее лечо без уксуса и долгого стояния у плиты! Этот рецепт сохраняет хрустящую текстуру овощей и их натуральный вкус, что делает его идеальным дополнением к гарнирам и мясу.

Нарежьте кубиками 1 кг помидоров, потушите 10 минут без кожицы и протрите через сито. В глубоком сотейнике разогрейте 3 ст. л. растительного масла, обжарьте 2 порезанных сладких перца и 1 крупную морковь соломкой 5 минут. Добавьте томатное пюре, 3 нарезанных кубиками болгарских перца, 2 мелко порубленных зубчика чеснока, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли и щепотку паприки. Тушите под крышкой 15 минут на среднем огне. Влейте сок половины лимона для лёгкой кислинки и проварите ещё 2 минуты.

Горячее лечо сразу разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте одеялом до остывания. Этот нежный вариант оценят даже те, кто избегает острых закусок!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

лечо
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Череватый намекнул на уход из шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших»
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.