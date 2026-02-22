Новый взгляд на свеклу: салат с маринованными огурцами и жареным луком. Нежнее и интереснее винегрета. Идеальный перекус или гарнир

Сочная, сладкая свекла, хрустящие, кисло-соленые огурцы, нежные рассыпчатые яйца и карамелизованный, ароматный лук создают настоящий вкусовой калейдоскоп в каждой ложке. Майонез здесь выступает нежным связующим звеном, которое смягчает контрасты, не заглушая их.

Для салата беру 2 средние свеклы (около 300-400 г), заранее отваренные в кожуре до мягкости или запеченные в фольге. Очищаю их и натираю на крупной терке. Два маринованных огурца среднего размера нарезаю мелким кубиком. Три вареных вкрутую яйца очищаю и тоже режу мелким кубиком. Одну крупную луковицу очищаю, нарезаю тонкими полукольцами и обжариваю на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и приятного золотистого цвета. Пучок свежей зелени (укроп, петрушка) мелко рублю. В глубокой салатнице соединяю тертую свеклу, нарезанные огурцы и яйца. Добавляю остывший обжаренный лук и рубленую зелень. Заправляю салат 3-4 столовыми ложками майонеза (по вкусу), добавляю соль и черный молотый перец по вкусу (помня, что огурцы и майонез уже соленые). Все тщательно, но аккуратно перемешиваю, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом и окрасились в красивый розовый цвет от свеклы. Даю салату постоять в холодильнике 15-20 минут для пропитки. Подаю охлажденным.

