01 декабря 2025 в 11:30

Рафаэлло не нужны! Готовлю мексиканские шарики мокко: кофе, шоколад и никакой духовки

Когда хочется чего-то действительно необычного, сладкого, но не приторного, я отправляюсь на кухню готовить свои любимые мексиканские шарики мокко. Это не просто десерт, а настоящее спасение для тех, кто, как и я, обожает сочетание кофе и шоколада. В Мексике их готовят для праздников, но я считаю, что такой десерт достоин стать украшением любого дня. Они идеально подходят к вечернему чаю или кофе, а их приготовление — это чистый медитативный процесс. Эти шарики напоминают мне изысканные пралине из дорогой кондитерской, но готовятся они из простейших ингредиентов, которые почти всегда есть под рукой. Их шоколадно-ореховый вкус с глубокой кофейной ноткой никого не оставляет равнодушным.

Вам понадобится 200 граммов песочного печенья, 100 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сахарной пудры, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 столовая ложка растворимого кофе, 50 граммов измельченных грецких орехов и кокосовая стружка или какао для обсыпки. Печенье измельчите в крошку блендером или через пакет скалкой. В глубокой миске смешайте печенье, сахарную пудру, какао и молотый кофе. Масло растопите до жидкого состояния и влейте в сухую смесь. Добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте до однородности. Масса должна быть пластичной и легко формироваться. Уберите ее в холодильник на 20–30 минут, чтобы немного затвердела. Затем достаньте и слепите небольшие аккуратные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в кокосовой стружке или какао-порошке, чтобы они не слипались. Готовые шарики разложите на тарелке и уберите в холодильник для окончательного застывания минимум на час. Подавайте охлажденными, посыпав сверху еще немного какао или молотого кофе для красоты. Они прекрасно хранятся в холодильнике несколько дней, если, конечно, у вас получится их сохранить!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

