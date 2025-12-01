Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Наполеон» в пролете! Готовлю ананасовый торт «Вверх тормашками»: карамельное чудо за 50 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Представьте себе торт, который начинается с самого интересного — с начинки! Ананасовый торт «Вверх тормашками» — это не просто десерт, а настоящее кулинарное представление. Его главная магия в том, что сочные ломтики ананаса и рубиновые вишни, уложенные на дно формы, после выпекания и переворачивания оказываются сверху, превращаясь в сияющую карамельную глазурь. Этот торт родом из американской кухни, но давно полюбился во всем мире своей нежностью и эффектным видом. Он идеально сочетает в себе влажный маслянистый бисквит, сладость карамели и освежающую кислинку ананасов. Это тот самый десерт, который гарантированно вызовет восторг и у детей, и у взрослых.

Для карамельной прослойки вам понадобится 150 г сливочного масла и 200 г коричневого сахара. Для фруктового слоя — 1 банка консервированных ананасовых колец и 10–12 вишен. Для бисквита: 200 г муки, 150 г сахара, 2 яйца, 120 мл растительного масла, 120 мл молока, 2 ч. л. разрыхлителя и щепотка соли. Разогрейте духовку до 180°C. В форме для выпечки растопите масло с коричневым сахаром до появления пузырьков. Снимите с огня и аккуратно выложите ананасовые кольца. В центры поместите вишни. Приготовьте тесто: взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и молоко. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, перемешайте до гладкости. Аккуратно вылейте тесто поверх фруктов. Выпекайте 40–50 минут до сухой зубочистки. Дайте торту постоять в форме 5 минут, затем переверните на блюдо. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
