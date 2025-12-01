Печенье из тыквы — любимое лакомство детей и взрослых: готовим легкий и полезный десерт

Это печенье я начал готовить, когда искал полезную альтернативу обычным сладостям. Меня поразило, как тыква и яблоки создают такую нежную основу без лишнего сахара. Теперь это мой любимый десерт к чаю — сытный, ароматный и совсем не тяжелый.

Для печенья мне нужно: 200 г овсяных хлопьев, 80 г цельнозерновой муки, 50 г изюма, 100 г тыквы, 100 г яблок, корица, цедра апельсина, соль и стевия по вкусу. Тыкву и яблоки очищаю, нарезаю кубиками, посыпаю корицей и цедрой, запекаю при 200 градусах 15–20 минут. Охлаждаю и делаю пюре.

В тыквенно-яблочную основу добавляю соль, стевию, муку, овсяные хлопья и изюм. Тщательно перемешиваю и убираю тесто в холодильник на 30 минут. Чашкой выкладываю печенье на противень с пергаментом и выпекаю при 200 градусах около 20 минут. Даю полностью остыть — так печенье становится особенно хрустящим.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.