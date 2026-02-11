Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 21:42

В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка

Путин предложил расширить меры поддержки семей с четырьмя и более детьми

Владимир Путин
Государство может начать компенсировать многодетным семьям до 450 тыс. рублей по ипотеке, следует из поручения президента России Владимира Путина на сайте Кремля. Новая льгота будет адресована семьям, в которых родился четвертый и последующие дети.

Правительству РФ рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путем полного или частичного погашения за счет государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тыс. рублей) в случае рождения четвертого и последующих детей, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что максимальная стоимость квадратного метра в новостройках Москвы достигла 10 млн рублей. По сравнению с январем прошлого года, когда максимум составлял 8,5 млн рублей, прирост стоимости составил 25%. В других сегментах рынка максимальные цены также обновили рекорды. Так, например, максимальная цена в массовых новостройках столицы выросла за год на 53%, достигнув 1,12 млн рублей за «квадрат».

До этого депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 6% для молодых ученых. С этой инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

