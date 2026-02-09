Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:59

Льготную ипотеку со ставкой 6% могут ввести для одной категории россиян

Слуцкий призвал ввести льготную ипотеку со ставкой 6% для молодых ученых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести льготную ипотеку со ставкой 6% для молодых ученых, пишет 360.ru. С этой инициативой он обратился к премьеру-министру РФ Михаилу Мишустину.

Необходимо установить для ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой в 6%! Собственное жилье — это не бонус, а базовое условие для работы, жизни и рождения детей, — отметил Слуцкий.

Согласно инициативе, первоначальный взнос по подобным кредитам не должен будет превышать 5% от стоимости недвижимости. По мнению депутата, такая мера позволит молодым исследователям сосредоточиться на рабочих задачах и не тратить время на решение жилищных вопросов.

Ранее экономист Михаил Головнин предложил начать регулирование ставок по ипотеке — это позволит сделать подобные кредиты доступнее для россиян. По его мнению, политику по субсидированию ставок в отдельных регионах могут проводить и на федеральном уровне.

