Алферова покинула Москву после новостей о разводе с Бероевым

Актриса Ксения Алферова призналась в Telegram-канале, что очень устала и нуждается в отдыхе. Знаменитость рассказала поклонникам, что поедет в любимые горы, чтобы восстановиться после сложного периода в жизни, связанного с разводом с актером Егором Бероевым.

Оказывается, я невероятно устала, и я еду отдыхать! Не знаю, как вы, я не сразу понимаю, что устала. Я умею мобилизовываться, собираться. Ты весь внутри в струнку вытягиваешься, ставишь себя на специальный такой режим, не знаю, как он называется. Такой режим супергероя из марвеловских сериалов. Этот механизм уже так отработан годами, что включается сам, автоматически. Этот режим рассчитан только на быстрый бой, на короткую дистанцию, — написала актриса.

Алферова призналась, что раньше могла находиться в этом состоянии годами и месяцами, однако теперь быстро устает. По ее словам, сейчас она ощущает общую поддержку: встречает людей, которые говорят теплые слова о благодарят за ведение канала, который с удовольствием читают.

Бероев и Алферова состояли в браке больше 20 лет. Артист в личном блоге написал, что развелся с супругой еще в 2022 году, а актриса подтвердила факт расставания с мужем в эфире телешоу.

Ранее сообщалось, что Алферова впервые вышла в свет после новости о разводе. Она появилась на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» с приемным сыном Владиславом Саноцким. Алферова заявила, что продолжает жить после расставания с экс-возлюбленным. Знаменитость была немногословна и явно дала понять журналистам, что не хочет распространяться о личной жизни.