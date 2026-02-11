Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 20:39

В России оценили усилия США по урегулированию конфликта на Украине

Глава венской делегации Жданова: США понимают первопричины украинского конфликта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Американские дипломаты понимают первопричины украинского конфликта, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова. По ее словам, США готовы содействовать его урегулированию, включая отказ от расширения НАТО, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков — Стив Уиткофф (спецпосланник президента США. — NEWS.ru) и Джаред Кушнер (зять американского лидера. — NEWS.ru) — видят первопричины конфликта и готовы содействовать его урегулированию на основе их ликвидации, — сообщила она.

Тем временем постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что США продолжат поставлять Украине оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения.

Ранее стало известно, что Великобритания направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL. По словам министра обороны королевства Джона Хили, эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева.

США
политика
переговоры
НАТО
