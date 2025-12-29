Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 10:15

Лучшая версия творожной выпечки к праздничному столу. Шведский творожный рулет c орехами и миндальным кремом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот элегантный рулет станет настоящей жемчужиной вашего праздничного угощения. Он сочетает в себе нежнейшее творожное тесто, сочную начинку из пряной груши, хрустящие грецкие орехи и бархатистый миндальный крем, создавая изысканную гармонию текстур и вкусов. Его эффектная подача и скандинавский шарм никого не оставят равнодушным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г творога, 150 г муки, 150 г сливочного масла, щепотка соли; для начинки — 2 спелые груши, 70 г грецких орехов, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы; для крема — 100 г сливочного сыра, 50 г сахарной пудры, 2 ст. л. молотого миндаля. Масло разотрите с творогом, добавьте муку и соль, замесите тесто, заверните в плёнку и уберите в холод на 30 минут. Груши нарежьте мелкими кубиками, смешайте с измельчёнными орехами, сахаром и корицей. Раскатайте охлаждённое тесто в прямоугольный пласт на пергаменте, равномерно распределите начинку, оставив края. С помощью пергамента плотно сверните рулет.

