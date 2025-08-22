Оборонявшие приграничье России от ВСУ бойцы получат новый статус

Российские силовики, оборонявшие приграничные регионы от ударов Вооруженных сил Украины, больше не должны самостоятельно обращаться за получением удостоверения ветерана боевых действий, передает ТАСС. Этот статус будет присваиваться им автоматически на основании правительственного постановления.

Новый упрощенный порядок коснется широкого круга лиц, участвовавших в отражении атак на приграничные территории в ходе специальной операции. Речь идет о военнослужащих, сотрудниках Росгвардии, МВД, Следственного комитета, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и прокурорских работников. Право распространяется как на действующих сотрудников, так и на тех, кто уже уволен в запас.

Ранее правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение наделить добровольно вступивших в российские штурмовые подразделения с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года лиц статусом ветерана боевых действий. Присвоение статуса ветерана и инвалида боевых действий предусмотрено для тех, кто поступил в добровольческие формирования или подписал контракт с содействующими выполнению задач ВС России в ходе СВО организациями.