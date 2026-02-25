Российского бизнесмена «заказали» из-за долга в 15 млн рублей ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбурге

В Оренбурге сотрудники ФСБ предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, задержан организатор преступления, возбуждено уголовное дело.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, — отметили в ФСБ.

Оперативники задержали заказчика преступления — гражданина России 1975 года рождения — при попытке передачи денежных средств предполагаемому исполнителю. Следствие установило, что обвиняемый планировал убийство местного коммерсанта из-за долга в размере 15 млн рублей.

В СК возбудили уголовное дело по статье об организации убийства, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

