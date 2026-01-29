Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах ТАСС: миллиардер Цимбаев готов дать показания по делу о заказных убийствах

Обвиняемый в причастности к двум заказным убийствам совладелец универмага «Московский», миллиардер Валерий Цимбаев выразил готовность давать показания по этому делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника агентства, Цимбаев не признает свою вину.

Цимбаев готов сотрудничать со следствием, в том числе давать показания по делу. Он заявил, что выступает за помощь следствию в установлении всех обстоятельств преступления, — сказал собеседник агентства.

Цимбаев утверждает, что не общался с экс-председателем совета директоров столичного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым.

Ранее стало известно, что один из крупнейших владельцев московской коммерческой недвижимости миллиардер Цимбаев обвиняется в покушении на организацию убийства. Исполнителями преступления должны были стать бывшие сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь». Предприниматель арестован до 11 сентября. Потерпевшим по делу проходит экс-советник председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александр Ревзин.

Позже выяснилось, что фигурантом уголовного дела Цимбаева о заказных убийствах стал бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив». По версии следствия, он действовал с бывшими сотрудниками МВД и 5-го отдела РУОП Алексеем Ч. и Леонидом Р., экс-военнослужащим Павлом Х., а также неким Олегом М.