В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке СК: в Тюмени свекровь заказала убийство невестки за 30 тыс. рублей из-за внука

Жительница Тюмени заказала убийство невестки после конфликта из-за воспитания шестилетнего внука и ограничения общения с ним, сообщает KP.RU. Суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы, исполнителя преступления — к 14 годам колонии.

Следствие установило, что с 2007 по 2012 год женщина и ее супруг проживали в квартире его матери в Тюмени. Между невесткой и свекровью сложились конфликтные отношения, которые обострились после рождения сына.

Бабушка работала завхозом в медучреждении и, как говорится в публикации, "держала мужа и сына в ежовых рукавицах" и часто критиковала невестку. Та осенью 2012 года забрала сына и отправила в Голышманово, после чего ограничила общение ребенка с бабушкой и отцом через суд.

Свекровь наняла ранее судимого знакомого со связями в криминальных кругах, пообещав за расправу над невесткой 30 тыс. рублей. 12 апреля свекровь с сыном забрали шестилетнего мальчика на выходные, после чего женщина сообщила киллеру, что невестка дома одна.

Мужчина дождался жертву в подъезде. Женщина получила выстрел в голову. Убийца инсценировал ограбление в квартире. Жертву обнаружил без признаков новый муж. В скором времени следствие установило киллера, который дал показания на заказчицу.

