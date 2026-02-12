Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 16:21

В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке

СК: в Тюмени свекровь заказала убийство невестки за 30 тыс. рублей из-за внука

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Тюмени заказала убийство невестки после конфликта из-за воспитания шестилетнего внука и ограничения общения с ним, сообщает KP.RU. Суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы, исполнителя преступления — к 14 годам колонии.

Следствие установило, что с 2007 по 2012 год женщина и ее супруг проживали в квартире его матери в Тюмени. Между невесткой и свекровью сложились конфликтные отношения, которые обострились после рождения сына.

Бабушка работала завхозом в медучреждении и, как говорится в публикации, "держала мужа и сына в ежовых рукавицах" и часто критиковала невестку. Та осенью 2012 года забрала сына и отправила в Голышманово, после чего ограничила общение ребенка с бабушкой и отцом через суд.

Свекровь наняла ранее судимого знакомого со связями в криминальных кругах, пообещав за расправу над невесткой 30 тыс. рублей. 12 апреля свекровь с сыном забрали шестилетнего мальчика на выходные, после чего женщина сообщила киллеру, что невестка дома одна.

Мужчина дождался жертву в подъезде. Женщина получила выстрел в голову. Убийца инсценировал ограбление в квартире. Жертву обнаружил без признаков новый муж. В скором времени следствие установило киллера, который дал показания на заказчицу.

Ранее стало известно, что обвиняемый в причастности к двум заказным убийствам совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев выразил готовность сотрудничать со следствием. Он утверждает, что не общался с экс-председателем совета директоров столичного клуба «Локомотив» Сергеем Липатовым.

заказные убийства
убийства
Тюмень
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пронизывающий ветер и холод до -8? Погода в Москве в марте: чего ждать
«Чужой праздник»: Лоза отказался от выступлений 14 Февраля
От бумажной отчетности к реальному времени: цифровизация как новый стандарт
Украинский скелетонист довел главу МОК до слез
Минфин захотел закрыть лазейку для пенсионеров-инвесторов по выводу средств
Жалобы россиян на резкое подорожание огурцов дошли до ФАС
«Я боялся»: экс-глава «Локомотива» извинился за убийство спустя 24 года
Турэксперт назвал направления, которые могут заменить Кубу
Пропавших сестер обнаружили в секте с предводителем-педофилом
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара
Сына Жириновского не пустили в МГИМО на мероприятие в честь отца
Вашингтон проигнорировал запрос ВОЗ о коронавирусе
Москалькова обратилась в ООН из-за удержания 10 курян на Украине
Тренер Бородавко встал на защиту выступившей на Олимпиаде Непряевой
Африканская страна заявила о вступлении в войну с Францией
В США заявили о возобновлении поставок венесуэльской нефти в Китай
Психолог дала советы, как не срываться на детях из-за проблем на работе
Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов
Ураган «Нильс» оставил сотни тысяч домов во Франции без электричества
Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.