03 февраля 2026 в 23:28

Отчим убил падчерицу в Подмосковье из-за жалобы на голод

Убийство падчерицы отчимом в Подмосковье в 1997 году раскрыли через 28 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Отчим убил свою падчерицу в 1997 году из-за того, что девочка просила еды, сообщили в пресс-службе СК России. Дело раскрыли спустя 28 лет, мужчину ждет суд.

Уголовное дело направлено в Каширский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу, — говорится в сообщении.

После убийства отчим спрятал тело в сумку, перевез и тайно захоронил его в подвале жилого дома. После задержания подозреваемый указал место, где были закопаны останки.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант пробудет в следственном изоляторе минимум 1 месяц и 30 суток — до 31 марта 2026 года.

До этого сообщалось, что тело пропавшего в Петербурге мальчика было найдено ночью вмерзшим в лед. Как передает источник, близкий к ситуации, труп ребенка обнаружили у Нижнего Шингерского водопада рядом с границей Ропшинского поселения Ломоносовского района.

