Отчим убил падчерицу в Подмосковье из-за жалобы на голод Убийство падчерицы отчимом в Подмосковье в 1997 году раскрыли через 28 лет

Отчим убил свою падчерицу в 1997 году из-за того, что девочка просила еды, сообщили в пресс-службе СК России. Дело раскрыли спустя 28 лет, мужчину ждет суд.

Уголовное дело направлено в Каширский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу, — говорится в сообщении.

После убийства отчим спрятал тело в сумку, перевез и тайно захоронил его в подвале жилого дома. После задержания подозреваемый указал место, где были закопаны останки.

