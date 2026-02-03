Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 23:28

Кипелов продолжил концерт в Белгороде во время блэкаута и ракетной тревоги

Валерий Кипелов Валерий Кипелов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Рок-музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать концерт в «Энергомаше» в Белгороде, несмотря на внезапное отключение электричества и объявленную ракетную опасность, передает Telegram-канал SHOT. В ведомстве подчеркнули, что в регионе произошла атака на энергетическую инфраструктуру.

Коллектив продолжил выступление в акустическом формате, зрители поддержали исполнителя и пели хором вместе с ним. Многие включили фонарики на телефонах.

Ранее американский рэпер T. I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) отменил свои концерты в России. Артист сослался на личные обстоятельства и заявил о намерении перенести выступления. Речь идет о двух концертах, которые были запланированы на февраль 2026 года: 6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге. Организацией выступлений занималось агентство Say Agency.

Тем временем график выступлений народной артистки России Ларисы Долиной на первую половину 2026 года претерпел масштабные изменения, количество запланированных концертов певицы за этот период увеличилось втрое. Если в начале года в расписании знаменитости на первые шесть месяцев значилось лишь семь концертов, то к концу января их число достигло 21.

концерты
Белгород
Валерий Кипелов
блэкаут
