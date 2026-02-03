Кипелов продолжил концерт в Белгороде во время блэкаута и ракетной тревоги

Рок-музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать концерт в «Энергомаше» в Белгороде, несмотря на внезапное отключение электричества и объявленную ракетную опасность, передает Telegram-канал SHOT. В ведомстве подчеркнули, что в регионе произошла атака на энергетическую инфраструктуру.

Коллектив продолжил выступление в акустическом формате, зрители поддержали исполнителя и пели хором вместе с ним. Многие включили фонарики на телефонах.

