03 февраля 2026 в 22:44

Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека погибли и один пострадал в результате аварии в Башкирии, сообщил источник РЕН ТВ. Журналисты отметили, что на трассе Белебей – Аксеново в Белебеевском районе произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля.

Как указано в материале, водитель машины вылетели на встречную волосу и врезался в большегруз. Все четыре пассажира погибли на месте. Водитель грузовика попал в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус. Авария произошла на автодороге Нижний Новгород — Киров в районе населенных пунктов Рекшино и Сырохватово в Борском округе. В результате пострадали два человека.

Также в Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров). По данным МВД, следствие обратится в суд по поводу избрания мужчине меры пресечения в виде ареста.

Тем временем три медработника погибли в результате ДТП в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. Автомобиль медиков из Ровеньковской больницы, перевозивший двух пациентов, столкнулся с другим транспортом. Власти выразили соболезнования семьям погибших.

Башкирия
ДТП
аварии
жертвы
